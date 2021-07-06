Ливень в Евпатории. Власти заверяют: угрозы подтопления нет

В Евпатории прошел сильный дождь. Ряд улиц в низинах подтопило, но вода (за счет рельефа и ливневок) сошла быстро. Тем не менее фото и видео «потопа в Евпатории» в соцсетях уже немало. На это глава городской администрации Роман Тихончук на своей странице в Facebook написал:

В связи с появившейся в социальных сетях информацией о подтоплении Евпатории, хочу сообщить, что в настоящее время ситуация под контролем. Угрозы затопления нет. В городе есть несколько мест, которые находятся в низине и после сильных ливней там скапливается вода. Коммунальные службы приведены в полную готовность, для откачки воды используются специализированные помпы. В целом ситуация спокойная.

Публикацию подтверждает фото.

Фото: страница Р.Тихончука в Facebook.