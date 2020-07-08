 Любые разговорчики об «украинском Крыме» будут вне закона

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом. Об этом сообщил глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Таким образом, даже обсуждение темы об «украинском Крыме» окажется вне закона и подлежит наказанию.

В частности, предлагается дополнить статью 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») частью второй — «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качества наказания предлагается установить лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

За призывы к отчуждению территорий будет грозить административная ответственность: для граждан — штрафы от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей.

Повторные призывы к нарушению территориальной целостности повлекут за собой уголовную ответственность — штрафы до 400 тысяч рублей либо до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, запрет отчуждения территорий предполагает недопустимость их передачи не только по инициативе самих территорий или проживающего на них населения, но также и по инициативе федеральной власти.

Повышенные размеры административных штрафов также предусмотрены для случаев, когда публичные призывы прозвучали в СМИ, Интернете или с использованием других информационно-телекоммуникационных и электронных сетей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявлял, что внесение в Основной закон поправки о территориальной целостности необходимо, поскольку граждан волнуют вопросы принадлежности России Курильской гряды, Калининграда и Крыма.

В свою очередь, председатель Комитета Госдума по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил:

Терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации.

Напомним, на основании части 21 статьи 67 Конституции установлено, что Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

По словам Павла Крашенинникова, им также подготовлены поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они направлены в Правительство и Верховный суд для получения отзывов. Помимо этого, подготовлены поправки в КоАП.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что «поправки приводят законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с новыми нормами Конституции. Инициатива направлена на обеспечение безопасности, защиту и укрепление нашего суверенитета».

Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Уже сегодня он будет вынесен на Совет Думы с предложением рассмотрения его в первом чтении 14 июля, — рассказал Председатель Государственной Думы.