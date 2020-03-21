Маски… Маски… Их в Крыму раздают тысячами, но этого пока мало

Центр оперативного реагирования при Совете министров РК осуществляет ежедневный мониторинг соблюдения профилактических мероприятий на территории муниципальных образований в Крыму. Особое внимание — наличию средств индивидуальной защиты (это те самые медицинские маски, или как замена – ватно-марлевые повязки).

Главам администраций муниципальных образований Республики Крым поручено взять под личный контроль обеспечение средствами индивидуальной защиты работников торговой сети, а также в организациях, обслуживающих население, — рассказал глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

По его словам, собрана информация об общей потребности муниципальных образований Республики в средствах индивидуальной защиты – масок — для работников организаций обслуживающих население, а также возможности их самостоятельного пошива.

В течение суток министерством здравоохранения РК осуществлена выдача масок в размере 41 тысячи, в частности, министерству транспорта – 20 тысяч штук, аэропорт «Симферополь» — 20 тысяч штук, — отметил Председатель правительства.

Гоцанюк напомнил, что направлено письмо в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации о возможности поставки 5 млн. масок для нужд Республики Крым.

Кроме того, принято решение наладить изготовление ватно-марлевых повязок на крымских предприятиях.

Еще одна категория граждан, остро нуждающихся в медицинских масках – водители общественного транспорта. На сегодня общая потребность в масках у крымских перевозчиков составляет 290 тысяч штук, а на 19 марта в наличии было только 8,5 тысяч масок.

В то же время, как сообщил министр транспорта РК Сергей Карпов, все профилактические и дезинфицирующие работы на транспорте проводятся в полном объеме, согласно рекомендациям и указаниям Роспотребнадзора и министерства здравоохранения РК.