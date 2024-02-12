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Мастерицы полуострова хотят создать Вышитую карту

Мастерицы полуострова хотят создать Вышитую карту Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 22:15 12.02.2024

В Центре народного творчества РК проведено очередное заседание организационного комитета по созданию Вышитой карты Крыма.

Мастерицы полуострова хотят создать Вышитую карту Крыма

Фрагменты вышитых карт своих регионов представили 25 муниципальных образований Крыма и город Севастополь. Работы выполнены крымскими мастерами в разных техниках. В ходе заседания возникла идея дополнить карту гербом и флагом Республики Крым.

Мастерицы полуострова хотят создать Вышитую карту Крыма

Готовые фрагменты будут сформированы в единое полотно Вышитой карты Крыма.

Мастерицы полуострова хотят создать Вышитую карту Крыма

Фото и материалы: Центр народного творчества РК.

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