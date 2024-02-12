Мастерицы полуострова хотят создать Вышитую карту Крыма

В Центре народного творчества РК проведено очередное заседание организационного комитета по созданию Вышитой карты Крыма.

Фрагменты вышитых карт своих регионов представили 25 муниципальных образований Крыма и город Севастополь. Работы выполнены крымскими мастерами в разных техниках. В ходе заседания возникла идея дополнить карту гербом и флагом Республики Крым.

Готовые фрагменты будут сформированы в единое полотно Вышитой карты Крыма.

Фото и материалы: Центр народного творчества РК.