Мастерицы полуострова хотят создать Вышитую карту Крыма

В Центре народного творчества РК проведено очередное заседание организационного комитета по созданию Вышитой карты Крыма.
Фрагменты вышитых карт своих регионов представили 25 муниципальных образований Крыма и город Севастополь. Работы выполнены крымскими мастерами в разных техниках. В ходе заседания возникла идея дополнить карту гербом и флагом Республики Крым.
Готовые фрагменты будут сформированы в единое полотно Вышитой карты Крыма.
Фото и материалы: Центр народного творчества РК.
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С тегами: культура в Крыму