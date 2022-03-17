Михаил Развожаев доложил Президенту о ходе строительства восьмого (севастопольского) участка трассы «Таврида»

Сегодня на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя Президент РФ Владимир Путин сказал, что надо максимально оперативно завершить строительство последнего, восьмого этапа автомобильной трассы «Таврида».

Я знаю и проехал по «Тавриде» – шикарная трасса, но последний, восьмой этап, он уже готов более чем наполовину, и это очень важно, это ключевой участок всей магистрали. С вводом его в эксплуатацию будут открыты новые удобные и современные подъезды к Севастополю, — сказал Путин.

С места строительства 8-го участка (заключительного, севастопольского) трассы «Таврида» Михаил Развожаев доложил Главе государства и о строительстве дороги, и об итогах развития Севастополя за 8 лет.

Это, действительно, долгожданный проект ля всего Крыма. По контракту работы на 8-м участке должны завершиться в 2024 году. Но благодаря штабной работе здесь на месте, под руководством Вце-премьера РФ Марата Хуснуллина, исходя из тех темпов работы, которые идут, уже весной 2023 года рабочее движение по 8-му участку «Тавриды» будет запущено. Этот участок – сложный, здесь будут два мостовых перехода, двухуровневая развязка, но работа будет выполнена раньше срока, — заявил Развожаев.

По его словам, трасса откроет для города новые возможности и повысит качество жизни.

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