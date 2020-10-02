Михаил Развожаев — официально губернатор Севастополя

Сегодня в севастопольском Доме офицеров флота прошла церемония инаугурации губернатора. Напомним, победив на выборах 13 сентября, Михаил Развожаев избавился от приставки «врио», а сегодня официально и полноправно вступил в должность.

Отметим камерность мероприятия и масочный режим. Михаил Развожаев принял присягу губернатора и поклялся на Уставе Севастополя и Конституции РФ верно служить городу и севастопольцам.

Вступая в должность губернатора города Севастополя, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей, — сказал Развожаев, принося присягу.

Среди гостей торжества были замечены: секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, начальник Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев, Глава РК Сергей Аксёнов, депутат Госдумы Наталья Поклонская, депутаты различных уровней Севастополя, официальные лица из Крыма и Москвы.