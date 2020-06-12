Михаил Развожаев представит «Единую Россию» на губернаторских выборах в Севастополе

В Севастополе 12 июня на базе ИНТЦ «Гранит» состоялась конференция Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия».

Делегаты 10-й конференции регионального отделения партии приняли решение о выдвижении Михаила Развожаева кандидатом от политической силы на должность губернатора Севастополя. За него проголосовало абсолютное большинство делегатов.

В работе конференции принял участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он подчеркнул, что результат голосования делегатов конференции — это и кредит доверия, и оценка работы Михаила Развожаева.

Впереди — напряженный этап избирательной кампании. Партийный актив, общественники сделают все для победы. Мы должны помнить, что это не победа ради победы, а этап для того, чтобы в следующие пять лет город развивался и соответствовал своему высокому статусу, —сказал в своем выступлении секретарь Генсовета партии.

Михаил Развожаев подчеркнул, что ключевой вопрос, который найдет отражение в его предвыборной программе — социальное обеспечение, в частности, грамотная жилищная застройка и обеспечение жильем разных категорий граждан.

Мы будем подходить к вопросу развития города комплексно и при застройке учитывать всю социальную инфраструктуру, — сказал он.

Напомним, выборы губернатора Севастополя состоятся 13 сентября.

Фото: пресс-служба СРО партии «Единая Россия».