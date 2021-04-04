Минприроды Крыма – еще раз о строительстве детского оздоровительного комплекса «Ак-Барс» в Форосе

В министерстве экологии и природных ресурсов РК еще раз уточняет (во избежание некорректных формулировок в прессе и соцсетях) о строительстве детского оздоровительного комплекса «Ак-Барс» в парке-памятнике садово-паркового искусства «Форосский».

На территории Форосского парка общей площадью 70 га в его западной части на площади 7,3 га, с целью размещения детского оздоровительного комплекса «Ак-Барс» для одаренных детей и студентов, направленного на интеллектуальное, духовное и физическое развитие, запланированы мероприятия по реконструкции 3 объектов капитального строительства, строительству 2 объектов и капитальному ремонту 1 здания, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав комплекса предполагается разместить:

— жилой трехэтажный корпус с административной частью площадью 3343,2 кв.м,

-четырехэтажный многофункциональный спортивный корпус площадью 1193 кв.м,

— четырехэтажная столовая с административной частью площадью 113,67 кв.м,

— восьмиэтажный жилой корпус площадью 808 кв.м, бассейн в три этажа площадью 1400 кв.м., одноэтажный клуб.

Допустимая по закону норма застройки территории парка составляет 20%. За период существования Форосского парка застройка его территории достигла ориентировочно 12 %. Таким образом, на строительство новых и реконструкцию существующих объектов допускается 8 %. Площадь зданий, для которых определены мероприятия по реконструкции и строительству с целью размещения детского оздоровительного комплекса «Ак-Барс» достигает 7234,87 га, то есть 2%, что не превышает установленный лимит застройки 8%, — заявили в минприроды РК.