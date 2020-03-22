Минпромторг России начал поставки медицинских масок в регионы

Минпромторг России начал централизованные поставки медицинских масок в регионы.

Первая партия сегодня поступила в Калужскую область, — говорится в сообщении ведомства.

Централизованный подход позволит обеспечить бесперебойное снабжение масками граждан через аптечные сети, исключит спекуляции и гарантирует прослеживаемость поставок, отметили в Минпромторге.

Российские швейные предприятия начали делать многоразовые маски, производители работают на полную мощность, — передает пресс-служба ведомства. — Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия… Сегодня маски уже начали поступать в аптеки.

Напомним, ранее власти Республики Крым подали заявку на 3 миллиона медицинских масок. Их планируют отправить в аптеки.

Однако НЕ СТОИТ ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ роль медицинских масок.

Как в конце февраля рассказал РИА Новости РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, медицинские маски необходимо носить только уже заболевшим людям и врачам. Здоровым людям они могут даже навредить.

Язаревич подчеркивал, что польза от ношения маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана. Более того, согласно рекомендациям ВОЗ, ношение маски здоровыми людьми создает ложное чувство безопасности, что может привести к игнорированию других мер предосторожности, в частности дезинфекции рук спиртосодержащими гелями и жидкостями.

Только ношение маски не защитит от нового коронавируса, подчеркивают в ВОЗ. Если необходимо носить маску, ВОЗ рекомендует изучить правила пользования этим средством. В частности, как ее правильно надевать, сколько можно носить, как правильно снимать и утилизировать. ВОЗ также категорически не рекомендует использовать тканевые маски из хлопка или марли.