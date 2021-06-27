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Минсельхоз Крыма передал в Ялту 1 600 кг черешни военным и сотрудникам МЧС

Минсельхоз Крыма передал в Ялту 1 600 кг черешни военным и сотрудникам МЧС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Сельское хозяйство Крыма 19:54 27.06.2021

По поручению председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка минсельхоз Крыма сегодня инициировал подвоз 1 600 кг черешни из Нижнегорского района в Ялту. Адресат: спасатели МЧС и военные, ликвидирующие на ЮБК последствия стихийного бедствия.

Минсельхоз Крыма передал в Ялту 1 600 кг черешни военным и сотрудникам МЧС

Огромную помощь в эти непростые дни Ялте и его жителям оказывают военные, поэтому нам захотелось как-то поддержать их.  Огромное спасибо сельхозтоваропроизводителям АО «Победа» и АО «Совхоз Весна» за вкусную и полезную продукцию, а также АО «Крыхлеб» за организацию подвоза черешни в Ялту. Уважаемые сельхозтоваропроизводители, любая помощь ялтинцам сегодня и инициатива с вашей стороны приветствуется! Давайте объединять усилия, предлагать и помогать вместе, — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Минсельхоз Крыма передал в Ялту 1 600 кг черешни военным и сотрудникам МЧС

Важность поддержки сотрудников МЧС и военнослужащих отмечают и городские власти Ялты.

Минсельхоз Крыма передал в Ялту 1 600 кг черешни военным и сотрудникам МЧС

Для меня сегодня большая честь передать такую прекрасную черешню, выращенную в крымских садах тем, кто пришел нам на помощь в это сложное время и помогает устранять последствия ЧС. Благодарю, —  сказал председатель ялтинского горсовета Константин Шимановский.

Витаминизируем сотрудников МЧС и военнослужащих. От всей души благодарю сельхозпроизводителей Крыма и Андрея Васильевича Рюмшина за организацию такой замечательной акции. Еще раз – низкий поклон всем неравнодушным, — присоединилась к добрым словам глава администрации Ялты Янина Павленко.

Минсельхоз Крыма передал в Ялту 1 600 кг черешни военным и сотрудникам МЧС

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.

Минсельхоз Крыма передал в Ялту 1 600 кг черешни военным и сотрудникам МЧС

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