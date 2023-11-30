Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Сельское хозяйство Крыма | Минсельхоз РК: прием документов на субсидии для возмещения затрат, понесенных в 2023 году по рыболовству и производству марикультуры
актуально в республике
Минсельхоз РК: прием документов на субсидии для возмещения затрат, понесенных в 2023 году по рыболовству и производству марикультуры

Минсельхоз РК: прием документов на субсидии для возмещения затрат, понесенных в 2023 году по рыболовству и производству марикультуры

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 13:18 30.11.2023

Министерство сельского хозяйства Республики Крым с 28 ноября по 7 декабря 2023 года принимает документы для предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат, понесенных в 2023 году на осуществление деятельности по рыболовству и (или) производству марикультуры в акватории Азовского и (или) Черного морей, в рамках непрограммных мероприятий в сфере сельского хозяйства за счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым.

Узнайте больше:  Крым вошел в восьмерку регионов России по комплексному развитию сельских территорий

Документы можно предоставить по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 81, (каб.101).

Подробно с условиями получения субсидии можно ознакомиться на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым по ссылке (https://msh.rk.gov.ru/documents/9d71b791-b54d-4b48-97e4-afcde7da7ca8).

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: сельское хозяйство РК

Комментарии для сайта Cackle
сельское хозяйство РК
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.