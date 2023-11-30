Минсельхоз РК: прием документов на субсидии для возмещения затрат, понесенных в 2023 году по рыболовству и производству марикультуры

Министерство сельского хозяйства Республики Крым с 28 ноября по 7 декабря 2023 года принимает документы для предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат, понесенных в 2023 году на осуществление деятельности по рыболовству и (или) производству марикультуры в акватории Азовского и (или) Черного морей, в рамках непрограммных мероприятий в сфере сельского хозяйства за счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым.

Документы можно предоставить по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 81, (каб.101).

Подробно с условиями получения субсидии можно ознакомиться на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым по ссылке (https://msh.rk.gov.ru/documents/9d71b791-b54d-4b48-97e4-afcde7da7ca8).

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК