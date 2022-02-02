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Мнение: Евпатории нужна команда единомышленников, способных решать проблемы горожан

Мнение: Евпатории нужна команда единомышленников, способных решать проблемы горожан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:46 02.02.2022

Спикер крымского парламента Владимир Константинов принял участие в выездном совещании по проблемным вопросам Евпатории.

На встрече с депутатским корпусом Евпаторийского городского совета была поставлена задача – повысить уровень эффективности местного самоуправления, организовав конструктивное взаимодействие органов исполнительной власти и депутатов с избирателями. Уверен, что необходимо создать единую команду неравнодушных и активных людей, которым небезразлична судьба города и способных решить волнующие евпаторийцев экономические и социальные проблемы, – заявил Владимир Константинов.

В то же время глава Госсовета РК считает, что полномочия тех народных избранников, которые в силу своей занятости или других причин не могут принимать активного участия в общественной жизни города и его жителей, должны быть прекращены.

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