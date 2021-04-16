Мнение: город Саки в будущем станет образцом по формированию доступной среды

Председатель Госсовета РК Владимира Константинова с рабочей поездкой посетил город Саки. Спикер крымского парламента ознакомился с ходом работ по благоустройству одной из придомовых территорий, которые ведутся в рамках Государственной программы РК «Формирование современной городской среды».

Владимир Константинов высоко оценил новый для города объект — Озерную набережную, протяженностью 2,2 км. В рамках реализации проекта был дополнительно обустроен амфитеатр на 650 мест, 9 детских площадок для разных возрастных групп, 47 питьевых фонтанов, высажено более 17 тысяч кустарников и деревьев.

По мнению спикера Госсовета РК, подобные инфраструктурные проекты не только меняют облик города, но и становятся весомым преимуществом муниципалитета.

Масштаб преобразований впечатляет. Озера, на которые раньше даже местные жители не обращали внимания, благодаря строительству набережной сегодня стали центром притяжения, востребованным местом отдыха. Аналогов такому проекту трудно найти даже в Российской Федерации, ведь здесь не только можно гулять, но и взять в прокат мопеды, велосипеды, есть все условия для передвижения маломобильных групп населения. Все это дает надежду, что в перспективе Саки станет неформальной столицей для людей с ограниченными возможностями, — убежден Владимир Константинов.

Председатель Госсовета РК осмотрел реконструированные разделительные дамбы Сакского лечебного озера, где предусмотрена выделенная полоса для передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей, а также бульвар Курортный.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.