Мнение: курортный сезон в Крыму обещает быть успешным

В Ялте торжественно открыли «высокий курортный сезон» и одновременно подвели итоги ежегодной акции в сфере курортов и туризма «Признание года». В церемонии награждения и торжественном открытии высокого курортного сезона 2020 года принял участие Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

В этом году участниками акции стали организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в санаторно-курортной и туристической отрасли, в сфере общественного питания, культуры и организации развлечений.

Экспертным советом из многочисленных заявок были определены победители по 20 номинациям. Награды вручили лучшим игрокам туристического рынка, тем, кто своим профессионализмом и мастерством формирует новые направления, задает вектор не только личного успеха, но и целых сегментов отрасли, и способен менять сферу курортов и туризма Крыма к лучшему.

Глава крымского парламента отметил, что мероприятие проведено после снятия ограничительных мер из-за коронавируса.

Важно, чтобы курортный сезон прошел без происшествий и новых вспышек коронавирусной инфекции. Прежде всего, на это мы нацеливаем всех операторов туристического рынка. Отдых должен быть безопасным. Экспертный совет выбирал победителей очень тщательно. В первую очередь, учитывались все факторы, которые влияют на качество и конечно, анализировались отзывы клиентов, — сказал Константинов.

Спикер Госсовета отметил, что в Крыму появились новые предприятия, представляющие туристическую отрасль, а сама акция приобретает новый масштаб.

На полуострове появились новые интересные предприятия, без преувеличения, они стали открытием для Крыма. Но много и известных, которые на рынке пользуются заслуженным уважением. Курортный сезон обещает быть успешным, — выразил уверенность спикер крымского парламента.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.