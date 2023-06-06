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Мнение: победа на цивилизационном фронте не менее важна, чем на военном

Мнение: победа на цивилизационном фронте не менее важна, чем на военном

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:09 06.06.2023

Гостей и участников XVI Международного фестиваля «Великое русское слово» приветствовал председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Он, в частности, обратился к залу именно как к друзьям и соратникам в деле построения и развития Русского мира.

Мнение: победа на цивилизационном фронте не менее важна, чем на военном

Наш фестиваль — это не формальное мероприятие, он имеет практические результаты, — отметил Владимир Константинов. — Ещё в украинский период в дискуссиях нам удалось сформировать крымскую команду. Мы пытались собрать всеукраинскую команду, но только крымчанам удалось реализовать свои мечты и устремления. Потому что мы верили.

Сегодня нам брошен цивилизационный вызов. Против нас — более 50 стран мира. И для нас Победа на цивилизационном фронте не менее важна, чем на военном. Нам нужно сделать исторический разворот к самим себе, заняться построением своей цивилизации. Нам важно сохранить себя от Запада, от его вредоносного влияния.

Сначала было слово, а если это великое русское слово, оно точно будет реализовано, убежден в этом.  Уверен, что итогами нашего фестиваля станут практические решения.

Мнение: победа на цивилизационном фронте не менее важна, чем на военном

В интервью «Парламентской газете» председатель Госсовета РК также акцентировал внимание на том, что с украинских времен фестиваль «Великое русское слово» был главной политической и культурной площадкой русского Крыма. Это направление не теряет своей актуальности и сейчас. Владимир Константинов также проанонсировал тему дискуссий на главной интеллектуальной площадке фестиваля.

Тему заседания Ливадийского политического клуба — главной интеллектуальной площадки фестиваля — мы в этом году сформулировали следующим образом: «Русский мир на переломе». В центре дискуссии будут находиться вопросы: «Наступит ли и когда время решительных побед в СВО?», «Будут ли восстановлены естественные границы России в Причерноморье?», «Обречены ли мы всякий раз возвращаться к взаимодействию с Западом после его очередного похода на Россию?», — рассказал глава крымского парламента.

Мнение: победа на цивилизационном фронте не менее важна, чем на военном

Фото: страница ВКонтакте В.Константинова.

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