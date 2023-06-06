Мнение: победа на цивилизационном фронте не менее важна, чем на военном

Гостей и участников XVI Международного фестиваля «Великое русское слово» приветствовал председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Он, в частности, обратился к залу именно как к друзьям и соратникам в деле построения и развития Русского мира.

Наш фестиваль — это не формальное мероприятие, он имеет практические результаты, — отметил Владимир Константинов. — Ещё в украинский период в дискуссиях нам удалось сформировать крымскую команду. Мы пытались собрать всеукраинскую команду, но только крымчанам удалось реализовать свои мечты и устремления. Потому что мы верили.

Сегодня нам брошен цивилизационный вызов. Против нас — более 50 стран мира. И для нас Победа на цивилизационном фронте не менее важна, чем на военном. Нам нужно сделать исторический разворот к самим себе, заняться построением своей цивилизации. Нам важно сохранить себя от Запада, от его вредоносного влияния.

Сначала было слово, а если это великое русское слово, оно точно будет реализовано, убежден в этом. Уверен, что итогами нашего фестиваля станут практические решения.