Мнение: развитие сельских территорий Крыма невозможно без модернизации коммунальных сетей  

Устойчивое развитие села и повышение качества жизни местных жителей невозможно без модернизации изношенных инфраструктурных сетей. Такое мнение выразил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов после осмотра хода капитального ремонта сетей водоснабжения и скважин в селе Чернышево Раздольненского района. Этот объект был внесен в РАИП еще в 2019-2020 годах, но из-за пандемии работы удалось начать лишь в октябре 2020 года. Проект рассчитан на 2 года, однако подрядчик работает с опережением графика, что позволит сдать объект досрочно. Общая стоимость работ составит более 10 миллионов рублей (на условиях софинансирования республиканского и местного бюджетов).

Сети водоснабжения и водоотведения в селе были построены более 50 лет назад, их изношенность составила 60-70%, что приводило к частым порывам и перебоям в подаче воды. Модернизация сетей в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы предполагает замену старых труб на новые пластиковые, а также замену колодцев для размещения запорно-регулирующей арматуры по ГОСТу.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения, по мнению главы Госсовета РК, очень важен для дальнейшего развития села, поскольку позволит выявить незаконные подключения и сократить потери воды, а также обеспечит надлежащее качество питьевой воды для двух тысяч жителей Чернышевского сельского поселения.

На ближайшие несколько лет в селе Чернышево запланированы другие крупные инфраструктурные преобразования — модернизация системы наружного освещения и капитальный ремонт дорожного покрытия.

В ходе рабочей поездки в Раздольненский район глава крымского парламента также осмотрел ход работ по благоустройству и капитальному ремонту центральной площади пгт. Раздольное, которые проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Москвы и Советом министров Крыма. Проект общей стоимостью 21 млн. рублей предполагает устройство парковки, тротуаров, покрытия, кабельных линий и наружного освещения, установку знаков и опор электроосвещения, оборудование фонтана.

Подобные проекты, по словам Владимира Константинова, «дают надежду, что в этом году мы получим серьезный толчок в вопросе развития сельских территорий».

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.