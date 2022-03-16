Мнение: с 2014 года Крым — в эпицентре мировой политики

В Государственном Совете РК прошло торжественное собрание, посвященное восьмой годовщине Общекрымского референдума и Дню воссоединения Крыма с Россией.

В своем выступлении спикер Госсовета Республики Владимир Константинов назвал дни «Крымской весны» «ключевым событием в нашей истории, праздником нашей Крымской победы.

Для крымчан в прошлом остались беснующиеся украинские неонацисты, факельные шествия оголтелых бандеровцев, пропаганда русофобии, возведённая в ранг государственной идеологии. Мы вернулись домой в Россию без единого выстрела, без крови и жертв. Сегодня по нашему пути идут Донецкая и Луганская народные республики, — сказал глава крымского парламента.

По мнению Владимира Константинова, после 16 марта 2014 года мир не мог остаться прежним, и именно Крым с этого дня оказался в эпицентре мировой политики.

Наша земля не раз становилась полем судьбоносных сражений. В крымских дворцах в ходе дипломатических переговоров формировались основы миропорядка на десятилетия. Но в этот раз крымчане не просто предоставили для дел такого масштаба свою территорию. Мы с вами сами стали субъектами этого процесса. Это почётная миссия, которой мы оказались достойны. Да здравствует Республика Крым — полноправная и неотъемлемая составная часть Российской Федерации! Да здравствуют крымчане — свободные граждане России, — сказал глава Госсовета РК.

В завершение торжественного собрания Председатель Госсовета РК Владимир Константинов вручил дипломы и нагрудные знаки лауреатам Государственной премии Республики Крым за 2021 год и заслуженные награды представителям различных отраслей.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

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