Мнение: ситуация с водой в Крыму не помешает рекордному турпотоку

Мы уже сообщали о том, что в Крыму уже побывали (за январь — май) почти 2 миллиона туристов. Власти уверяют: готовы принять рекордные 10 миллионов и ситуация с водоснабжением полуострова эти планы никак не меняет.

10 миллионов Крым способен принять в этом году. Даже по билетам это уже видим: только аэропорт Симферополя должен принять более 6 млн. пассажиров, — отметил Глава РК Сергей Аксёнов.

В следующем году, добавил он, ситуация станет более благоприятной, так как будут реализованы все основные мероприятия плана по обеспечению стабильного водоснабжения полуострова. Но и в этом году острота проблемы снята.

Запуск — ориентировочно на 1 июля — на полную мощность построенного Бештерек-Зуйского водозабора позволит подать дополнительно 20 тысяч кубометров и суммарно подать 122 тысячи кубометров воды в сутки в Симферополь. Это позволит перейти на круглосуточное водоснабжение без ограничений, — отметил Аксёнов.

По его словам, такой режим в худшем варианте будет до октября. Он уточнил, что не исключено, что погодные условия и ряд мероприятий по переброске воды в Загорское и Счастливенское водохранилища позволят вывести из рисков «графиков подачи воды» и Ялту.

Однако, по словам Главы Республики, остаются другие важные факторы, которые могут влиять на турпоток в Крым.

Качество обслуживания, наверное, главный вопрос, подготовка персонала для работы в гостиницах-отелях — наверное, это самая большая головная боль. Все остальное можно преодолеть, — отметил Аксёнов.

Напомним, в 2018 году Крым посетили 6,8 млн. отдыхающих. В 2019 году — 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн. туристов.