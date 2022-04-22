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Мнение: спецоперация на Украине не будет быстрой
Фото: страница ВК В.Константинова

Мнение: спецоперация на Украине не будет быстрой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:33 22.04.2022

Спикер крымского парламента прокомментировал последние новости, связанные с проведением спецоперации на Украине.

Романтизм первых дней военных действий уже исчез. Теперь все гораздо лучше понимают, с кем и с чем мы имеем дело. Главная цель остаётся прежней, а способы её достижения меняются в соответствии с этим новым пониманием. Главная задача — сохранять своих солдат, не рисковать ими без необходимости. Поэтому и выбрана такая неспешная тактика, — написал на своей странице в ВКонтакте Владимир Константинов.

По его словам, дальнейшая работа по освобождению территории Украины будет проводиться с учётом опыта Мариуполя.

Украина совершенно не самостоятельна в принятии решений, она давно уже потеряла политическую субъектность. Впрочем, как и стоящая за её спиной Европа. Если уж с кем и договариваться о мире, так это Америка. А там, похоже, пока на компромисс не готовы. Мало того, сегодня даже никакого предмета для переговоров нет. Поэтому операция на Украине будет в целом не быстрой, но её целей необходимо достигнуть в полном объеме. Потому что если Украину не демилитаризировать и не денацифицировать, мы постоянно будем находиться под угрозой ещё более масштабной и смертоносной агрессии с этой территории, — прокомментировал председатель Госсовета РК.

 

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