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Мнение: у Алушты есть все шансы стать одним из лидирующих курортов в стране

Мнение: у Алушты есть все шансы стать одним из лидирующих курортов в стране

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:07 09.02.2022

Глава РК Сергей Аксёнов сегодня побывал на ряде объектов Большой Алушты. Несмотря на снятие ограничений по подаче воды в этом курортном городе, по мнению Аксёнова, проблема водоснабжения в регионе в целом не снята.

В Верхней Кутузовке и окрестных селах эта проблема стоит наиболее остро. Рассматривается возможность реализовать проект локального кольцевого водовода. Это позволит жителям сел Верхней Кутузовки, Нижней Кутузовки, Изобильного, поселков Розового и Лаванды в будущем бесперебойно получать воду. Также обсудили вопрос газификации Верхней Кутузовки, ремонта центральных улиц в селе и организации автобусного маршрута с оптимальным для жителей расписанием, — сообщил Глава Крыма.

Мнение: у Алушты есть все шансы стать одним из лидирующих курортов в стране

Кроме того, в Солнечногорском планируется построить водохранилище, которое сможет вместить до 8 млн кубометров воды.

Благодаря строительству Солнечногорского водохранилища раз и навсегда закроем вопрос нехватки воды в Алуште. Во избежание дополнительных потерь планируется устранить утечки в водопроводных трубах. Также принято решение расширить водовод, что позволит увеличить проводимость объемов воды, подаваемых с горных источников, — сообщил Глава Республики.

Мнение: у Алушты есть все шансы стать одним из лидирующих курортов в стране

Также Сергей Аксёнов осмотрел водопроводные очистные сооружения, где ведутся работы по реконструкции и благоустройству территории, а также строятся современные установки для очистки воды. Окончание работ запланировано на конец текущего года.

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Мнение: у Алушты есть все шансы стать одним из лидирующих курортов в стране

В селе Изобильном Глава РК указал на необходимость завершения строительства детского сада на 150 мест, которое по вине подрядчика идет с отставанием на год.

Необходимо усилить работу на данном объекте, чтобы дошкольное учреждение начало работу как можно быстрее, — сказал Аксёнов.

Мнение: у Алушты есть все шансы стать одним из лидирующих курортов в стране

На стадии обсуждения — предложения руководства муниципалитета по реконструкции восточной и центральной набережных Алушты.

Рассматриваются предложения развернуть набережную на протяжении всего побережья города. Считаю, что у Алушты есть все шансы стать одним из лидирующих курортов в стране, — резюмировал Глава Крыма.

Мнение: у Алушты есть все шансы стать одним из лидирующих курортов в стране

Фото: пресс-служба Главы РК.


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