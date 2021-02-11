Мнение: в Крыму необходимо повысить рациональность использования воды

В крымском парламенте, на заседании профильного комитета обсудили проблему водоснабжения Республики. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что снижение потерь воды возможно при бережном отношении крымчан к использованию дефицитного для полуострова ресурса.

Можно потратить миллиарды рублей на строительство новых сооружений, замену труб, применение новых технологий, но самое главное, чего мы пока не учли, — отношение людей к воде. Этот вопрос должен стать одним из главных в информационной повестке региона и заняться им может Комитет по экологии и природным ресурсам в тесном взаимодействии с коллегами из муниципальных образований. Важно правильно расставить акценты и понять, что вода для крымчан — это ценность, и использование ее должно быть рациональным, — уверен он.

Максимальная экономия воды в быту, на предприятиях, в местах общественного пользования, считает Владимир Константинов, даст колоссальный эффект, а объем ресурса, сохраненный таким путем, будет сопоставим с объемом, полученным в результате работы двух опреснительных установок.

В ходе обсуждения депутаты высказали своё мнение по улучшению ситуации с водой: привлечение представителей науки в вопросах сохранения рек и увеличения водоемов, изучение возможности строительства накопительных резервуаров, применение технологий по очистке стоков для использования их в качестве технической воды.

Член Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Додонов обратил внимание профильных ведомств на прокладку под домами магистральных водоводов, вследствие чего здания дают усадку. Кроме того, он рассказал о технологии по очистке сточных вод, которые уже применяются в Первомайском и Черноморском районах, а также предложил использовать мобильные очистные станции воды для небольших водоемов.

В Гурзуфе очистные сооружения находятся в прибрежной зоне, если их переставить выше на склоны виноградников, то очищенными сточными водами можно обеспечить их полив, плюс город сможет использовать этот ресурс в качестве технической воды, — рассказал парламентарий.

По мнению Владимира Константинова, недостаток воды влияет на два основных направления экономики — туризм и сельское хозяйство, «поэтому решение проблемы дефицита воды не должно быть долгоиграющим, нужен четкий план с конкретными мерами, чтобы все идеи превратились в правильные действия».

Глава крымского парламента поручил Комитету по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству организовать работу с участием депутатов-мажоритарщиков по выявлению незаконных врезок в водопроводные сети, а также изучить ситуацию по состоянию Северо-Крымского канала, который практически полностью разрушен.

Даже если к власти на Украине придёт адекватное правительство и по каналу возобновится подача воды, она должна поступать на полуостров без потерь и с точным учетом полученных кубометров, а для этого необходимо провести ремонт всей системы. Пока этого не произошло, актуальным остается вопрос о том, как канал можно использовать в нынешних реалиях. Этим вопросом и нужно заняться профильному Комитету в ближайшее время, — заключил спикер Госсовета РК.