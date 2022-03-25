Мнение: Зеленский и его приспешники должны ответить за свои деяния

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты направят материалы о фактах истязания Киевом граждан в национальные парламенты европейских стран.

Вчера мэр украинского города Купянска, полный отчаяния, записал видеообращение к Зеленскому. Мужчина просит судить его, но отпустить на свободу похищенную СБУ дочь. Чудовищная ситуация, — написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. — Сталкиваясь с такими фактами, все больше понимаешь, что происходит на Украине: насколько неонацистская идеология поразила органы власти. Избивают палками людей, привязанных к столбам на улице, крадут детей у родителей с целью шантажа, размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными гражданами как живым щитом.

Одновременно с этим, указал Вячеслав Володин, президент Украины Зеленский со слезами на глазах выступает перед парламентами зарубежных стран и просит о помощи, сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времен Второй мировой войны.

В реальности все обстоит ровно наоборот, — подчеркнул Председатель Госдумы.

Он считает, что депутатам Кнессета и парламента Франции стоит посмотреть видеообращение мэра украинского города, кадры, где избивают людей, а в жилых домах размещают танки и пулеметы, если они на самом деле хотят разобраться и понять, что происходит на Украине.

Со своей стороны направим материалы о фактах истязания Киевом граждан, имеющиеся в нашем распоряжении, в национальные парламенты европейских стран, — сообщил Вячеслав Володин. — Зеленский и его приспешники — военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию. Они должны ответить за свои деяния.

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