Мнение: жизнь в крымских сёлах становится современной и комфортной

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов провел ряд встреч в Нижнегорском районе Крыма. Своими впечатлениями поделился в соцсетях:

Хочу отметить, что за 7 лет в крымских сёлах реализованы тысячи проектов. Жизнь на селе становится современной и комфортной.

В качестве подтверждения – привел ряд примеров. В Лиственском сельском поселении выполнен капитальный ремонт дорог и тротуаров, сетей водоснабжения, установлены детские игровые и спортивные площадки, проведено благоустройство общественных и дворовых территорий, завершается строительство модульного ФАПа. В планах капитальный ремонт дорог в с. Лиственное, школы и уличного освещения.

В Михайловском сельском поселении выполнен капитальный ремонт детсада «Солнышко», установлены детские игровые и спортивные площадки, благоустроены детский парк и общественные территории.

В с. Уютное установлен модульный ФАП. В планах реконструкция очистных сооружений, уличного освещения, строительство модульного ФАПа в с. Кунцево, капремонт амбулатории в с. Михайловка.

В Ивановском сельском поселении проведён капитальный ремонт Дома культуры и детского сада » Теремок», установлены детские игровые комплексы и построена спортивная площадка, модульный ФАП в с. Заречье.

По словам спикера крымского парламента, инициативы нижнегорцев по развитию территорий будут учтены и проработаны

Предложения по развитию инфраструктуры населенных пунктов Нижнегорского района, исходящие от местных жителей, будут учтены и проработаны для дальнейшей реализации, — подчеркнул Константинов.

По его словам, общение с местными жителями в городах и районах полуострова позволяют более точно узнать, что конкретно волнует крымчан и выстроить грамотную стратегию по развитию населенных пунктов.

Безусловно, люди замечают те позитивные преобразования, которые происходят на их территориях: ремонтируются клубы, открываются фельдшерско-акушерские пункты, детские сады, строятся дороги и многое другое. Но наряду с этим остается ряд нерешенных вопросов. Все они будут систематизированы и лягут в основу программы по улучшению качества жизни в каждом селе и городе Крыма. А благодаря тому, что диалог с крымчанами довольно активный, есть хорошие перспективы реализовать намеченные планы наилучшим образом, — подчеркнул спикер, добавив, что некоторые обращения местных жителей касаются строительства сложных объектов, что требует, в том числе, подготовки проектно-сметной документации.

Фото: страница В.Константинова в Facebook.