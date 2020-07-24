Модернизация социальной инфраструктуры крымских сел будет продолжена

Глава Госсовета РК Владимир Константинов подвел итоги рабочих поездок в Первомайский, Раздольненский, Черноморский и Советский районы Крыма.

В Первомайском районе спикер крымского парламента ознакомился с продукцией крестьянско-фермерского хозяйства, занимающегося выращиванием овощей и винограда. В Раздольненском — побывал на креветочной ферме.

Необходимо увеличить количество инвестиционных программ для начинающих предприятий агропромышленного комплекса. Поддержка предприятий государственными грантами — бесценна. Нужно наращивать эти объемы. Это дает новые возможности и быстрые финансы для старта агропредприятиям, новые рабочие места и развитие Крыма, — отметил Владимир Константинов.

В Советском районе спикер принял участие в торжественном открытии Дома культуры (после капитального ремонта) и детского игрового комплекса в селе Заветное.

Глава высшего законодательного органа Республики назвал впечатляющими позитивные преобразования в Крыму, однако среди нерешенных проблем отдельно выделяет слабо развитую социальную инфраструктуру на селе.

По его словам, благодаря принятию поправок в Основной закон страны в республике будет продолжена реализация федеральных программ, что позволит решить наиболее острые вопросы.

Речь идёт о модернизации объектов дошкольного и школьного образования, здравоохранения, строительстве сетей централизованного водо- и газоснабжения даже в самых отдалённых сёлах республики. Крым — пока еще дотационный регион, который целиком зависит от государственной поддержки центра. Однако это и мотивация для нас — развиваться и увеличивать доход регионального бюджета, — заявил Владимир Константинов.