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Модернизация социальной инфраструктуры крымских сел будет продолжена

Модернизация социальной инфраструктуры крымских сел будет продолжена

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 24.07.2020

Глава Госсовета РК Владимир Константинов подвел итоги рабочих поездок в Первомайский, Раздольненский, Черноморский и Советский районы Крыма.

Модернизация социальной инфраструктуры крымских сел будет продолжена

В Первомайском районе спикер крымского парламента ознакомился с продукцией крестьянско-фермерского хозяйства, занимающегося выращиванием овощей и винограда. В Раздольненском — побывал на креветочной ферме.

Необходимо увеличить количество инвестиционных программ для начинающих предприятий агропромышленного комплекса. Поддержка предприятий государственными грантами — бесценна. Нужно наращивать эти объемы. Это дает новые возможности и быстрые финансы для старта агропредприятиям, новые рабочие места и развитие Крыма, — отметил Владимир Константинов.

Модернизация социальной инфраструктуры крымских сел будет продолжена

В Советском районе спикер принял участие в торжественном открытии Дома культуры (после капитального ремонта) и детского игрового комплекса в селе Заветное.

Модернизация социальной инфраструктуры крымских сел будет продолжена

Глава высшего законодательного органа Республики назвал впечатляющими позитивные преобразования в Крыму, однако среди нерешенных проблем отдельно выделяет слабо развитую социальную инфраструктуру на селе.

Модернизация социальной инфраструктуры крымских сел будет продолжена

По его словам, благодаря принятию поправок в Основной закон страны в республике будет продолжена реализация федеральных программ, что позволит решить наиболее острые вопросы.

Речь идёт о модернизации объектов дошкольного и школьного образования, здравоохранения, строительстве сетей централизованного водо- и газоснабжения даже в самых отдалённых сёлах республики. Крым — пока еще дотационный регион, который целиком зависит от государственной поддержки центра. Однако это и мотивация для нас — развиваться и увеличивать доход регионального бюджета, — заявил Владимир Константинов.

Модернизация социальной инфраструктуры крымских сел будет продолжена

Модернизация социальной инфраструктуры крымских сел будет продолжена

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