Молодежь Крыма развернула огромный флаг России в лавандовом «море»

Сегодня вся страна отмечает День России — символ национального единства! Молодежь Крыма развернула флаг России в живописном третьем море полуострова – в лавандовом поле. Ребята из разных молодежных организаций показали достижение республики и единство в любви к стране.
Мы помним многовековую историю нашей Родины, великие подвиги предков, чтим тысячелетние традиции и гордимся вкладом нашего народа в мировую культуру, — отметили организаторы акции.
Видео – Госкоммолодежи РК.
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С тегами: День России в Крыму