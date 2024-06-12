Молодежь Крыма развернула огромный флаг России в лавандовом «море»

Сегодня вся страна отмечает День России — символ национального единства! Молодежь Крыма развернула флаг России в живописном третьем море полуострова – в лавандовом поле. Ребята из разных молодежных организаций показали достижение республики и единство в любви к стране.

Мы помним многовековую историю нашей Родины, великие подвиги предков, чтим тысячелетние традиции и гордимся вкладом нашего народа в мировую культуру, — отметили организаторы акции.

Видео – Госкоммолодежи РК.