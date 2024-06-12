Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Молодежь Крыма развернула огромный флаг России в лавандовом «море»
актуально в республике
Молодежь развернула огромный флаг России в лавандовом «море»

Молодежь Крыма развернула огромный флаг России в лавандовом «море»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:48 12.06.2024

Сегодня вся страна отмечает День России — символ национального единства! Молодежь Крыма развернула флаг России в живописном третьем море полуострова – в лавандовом поле. Ребята из разных молодежных организаций показали достижение республики и единство в любви к стране.

Мы помним многовековую историю нашей Родины, великие подвиги предков, чтим тысячелетние традиции и гордимся вкладом нашего народа в мировую культуру, — отметили организаторы акции.

Видео – Госкоммолодежи РК.

Узнайте больше:  Акция «Родиной Горжусь»: в Севастополе студенты развернули триколор размером 20 на 30 метров

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: День России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
День России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.