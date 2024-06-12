Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Россия – великая страна-цивилизация
актуально в республике
Россия – великая страна-цивилизация

Россия – великая страна-цивилизация

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:30 12.06.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем поздравлении с Днем России подчеркивает: ценностями Русского мира всегда были и будут справедливость, взаимопомощь, солидарность.

День России. В нем много смыслов. Это и связь времен, и верность наследию предков, и единство нашего многонационального народа.

Россия – великая страна-цивилизация. Мы умеем воевать, но у нас никогда не было колоний, мы не порабощали и не уничтожали другие народы. Главными ценностями Русского мира были, есть и будут справедливость и взаимопомощь, солидарность и равноправие народов, культур, религий. В этом наша сила, — отмечает Сергей Аксёнов.

По убеждению Главы Крыма, сегодня на фронтах специальной военной операции решается судьба Отечества.

Российский солдат – это воин-освободитель, который, как и многие поколения наших предков, защищает братьев и сестер, отстаивает нашу свободу, наши ценности, наше право самим определять свою судьбу.

По сути, на полях СВО рождается новый мир. Его фундаментом будет не колониальный диктат мирового меньшинства, основанный на нацистском презрении к другим народам, а сотрудничество и взаимное уважение. Правда на нашей стороне. Победа будет за нами! С праздником, друзья! – говорится в поздравлении Главы Республики Крым.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: День России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
День России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.