Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем поздравлении с Днем России подчеркивает: ценностями Русского мира всегда были и будут справедливость, взаимопомощь, солидарность.

День России. В нем много смыслов. Это и связь времен, и верность наследию предков, и единство нашего многонационального народа. Россия – великая страна-цивилизация. Мы умеем воевать, но у нас никогда не было колоний, мы не порабощали и не уничтожали другие народы. Главными ценностями Русского мира были, есть и будут справедливость и взаимопомощь, солидарность и равноправие народов, культур, религий. В этом наша сила, — отмечает Сергей Аксёнов.

По убеждению Главы Крыма, сегодня на фронтах специальной военной операции решается судьба Отечества.

Российский солдат – это воин-освободитель, который, как и многие поколения наших предков, защищает братьев и сестер, отстаивает нашу свободу, наши ценности, наше право самим определять свою судьбу. По сути, на полях СВО рождается новый мир. Его фундаментом будет не колониальный диктат мирового меньшинства, основанный на нацистском презрении к другим народам, а сотрудничество и взаимное уважение. Правда на нашей стороне. Победа будет за нами! С праздником, друзья! – говорится в поздравлении Главы Республики Крым.