В Севастополе отмечают День России

Празднование Дня России в Севастополе сегодня началось с возложения цветов на мемориале героической обороны Севастополя. В церемонии приняли участие губернатор Михаил Развожаев, сенатор Екатерина Алтабаева, спикер Заксобрания Владимир Немцев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, члены правительства Севастополя, депутаты, общественность.

На просторах от Калининграда до Камчатки, от Севастополя до Арктики создавалась тысячелетняя история нашей страны. Она наполнена страницами славы и гордости, большого мужества, веры и любви к Отечеству. Сегодня все вместе мы пишем историю нашей страны и нашего любимого Севастополя. Поздравляю с Днём России и желаю счастья и новых побед, — поздравил Михаил Развожаев севастопольцев.

От памяти о прошлом – к заботе о будущем. Далее на площади Нахимова свои первые паспорта гражданина России из рук главы города получили юные севастопольцы.

Вы получаете сегодня паспорт в знак вашей гражданской зрелости, вашего права быть гражданином и обязанностей перед Родиной – Россией! Вам предстоит выбрать свой жизненный путь. Живите для людей, для своей Родины, Севастополя, не жалейте сил на благо своей страны и города. Помните, самый верный путь к счастью — это правильный выбор профессии, призвания. Очень важно получать удовольствие от того, что делаешь, видеть результаты своего труда. Пусть благодаря вам наш город растет и развивается, станет лучшим местом для жизни на юге России. У нас для этого все есть. Никогда не опускайте руки и не теряйте надежду. Высоких полётов и побед, — обратился губернатор к юным гражданам страны.

Севастополь сегодня в восьмой раз отмечает этот праздник в составе России. В городе пройдет большое количество праздничных мероприятий.

В рамках IV Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии России «Всегда на страже – 2021» в 16:00 начнется марш-парад оркестров по улице Ленина, а в 16:45 на площади Нахимова началось выступление сводного оркестра.

В 19.00 стартовали мероприятия в рамках проекта «Летний Севастополь». Они проходят на десяти площадках: набережная Назукина, 27, площадь у фонтана парка Победы, на улице Раенко, 10 в Инкермане, на улице Ленина, 51, на Матросском бульваре, у театра имени Луначарского, на проспекте Нахимова, 6, в парке имени Ахматовой и парке Учкуевка.

В 22:00 в акватории Севастопольской бухты начнется грандиозное свето-пиротехническое шоу, концепция которого – «Соединяя берега». Зрители увидят импровизированный мост, который соединит берега бухты, лазерное шоу с музыкальным сопровождением и фейерверк в цветах российского флага.

Мероприятия, посвященные Дню России и Дню Севастополя, пройдут в городе также 13 и 14 июня. Полный перечень найдете по ссылке .

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.