Поздравление губернатора Севастополя с Днём России

Дорогие севастопольцы, поздравляю вас с Днём России!

Наш Президент Владимир Владимирович Путин сказал: «Россия – не просто страна, а действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий».

В разные периоды Россия переживала много сложных моментов. Но именно единство народов, живущих в нашей стране, глубокое взаимное уважение к традициям и культурам друг друга, готовность прийти на помощь и защитить тех, кому это нужно, помогает выстоять даже в самые сложные времена.

Это единство так ярко проявили севастопольцы в 2014 году. И точно так же жители Города-Героя противостоят атакам ВСУ сейчас. Наши военные защищают нас, рискуя своей жизнью, а мирные жители работают в тылу, помогают фронту. Знаю точно: раз есть такая сплочённость, такое мужество и единство – наша страна обязательно победит!

С праздником!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.