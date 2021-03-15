 Молодежь Крыма составила онлайн-карту мест боевой славы

В Крыму подводят предварительные итоги проекта «Места боевой славы глазами юных патриотов». Его организатором выступили Госкомитет по молодежной политике РК, республиканская общественная организация «Молодежный досуговый клуб «КИВИ».

С начала 2021 года ребята внесли на специально созданный сайт порядка 130 объектов. В проекте приняли участие более двухсот школьников и студентов из десяти регионов республики (Алушты, Армянска, Евпатории, Судака, Феодосии, Ялты и Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Сакского районов). В рамках патриотического проекта «Места боевой славы глазами юных патриотов» ребята написали эссе на тему памятника Великой Отечественной войны, установленного в их родном населенном пункте.

В конце прошлого года мы объявили конкурс и попросили ребят присылать заявки и творческие работы. Ведь в селах и городах полуострова множество памятных знаков и монументов героям Великой Отечественной войны. Они установлены в честь как отдельных героев, односельчан, так и партизанских отрядов, отображающих историю 1941-1944 годов. Знакомство с каждым памятником дает возможность узнать больше информации о событиях, происходивших в то время в Крыму, и посетить те места, которые с ними связаны, — рассказал председатель Крымской республиканской общественной организации «Молодежный досуговый клуб «КИВИ» Олег Сависько. — Проект способствует углублению в историю родного края, информативности населения, развитию инициативы, повышению уровня гражданской ответственности молодых патриотов.

Каждый объект, нанесенный на карту, сопровождается описательной текстовой частью, фотографиями, подробным адресом и геометками. Здесь же можно прочитать эссе о местах боевой славы, которые с ноября по январь присылали юные крымчане.

С онлайн-картой можно ознакомиться ЗДЕСЬ . В марте-апреле организаторы планируют установить около 100 навигационных QR табличек в местах боевой славы на территории Республики Крым. А поскольку на территории Крыма находится более 1370 памятников, связанных с событиями Великой Отечественной войны, разработчиками онлайн-карты предусмотрена возможность добавления новых данных на ресурс.

Сколько объектов в Крыму отмечено на карте:

Алушта — 7,

Армянск — 9,

Бахчисарай — 26,

Белогорск — 16,

Джанкой — 17,

Евпатория — 8,

Саки — 33,

Судак — 3,

Феодосия — 5,

Ялта — 11.