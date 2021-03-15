 Молодежь Крыма составила онлайн-карту мест боевой славы

В Крыму подводят предварительные итоги проекта «Места боевой славы глазами юных патриотов». Его организатором выступили Госкомитет по молодежной политике РК, республиканская общественная организация «Молодежный досуговый клуб «КИВИ».
С начала 2021 года ребята внесли на специально созданный
В конце прошлого года мы объявили конкурс и попросили ребят присылать заявки и творческие работы. Ведь в селах и городах полуострова множество памятных знаков и монументов героям Великой Отечественной войны. Они установлены в честь как отдельных героев, односельчан, так и партизанских отрядов, отображающих историю 1941-1944 годов. Знакомство с каждым памятником дает возможность узнать больше информации о событиях, происходивших в то время в Крыму, и посетить те места, которые с ними связаны, — рассказал председатель Крымской республиканской общественной организации «Молодежный досуговый клуб «КИВИ» Олег Сависько. — Проект способствует углублению в историю родного края, информативности населения, развитию инициативы, повышению уровня гражданской ответственности молодых патриотов.
Каждый объект, нанесенный на карту, сопровождается описательной текстовой частью, фотографиями, подробным адресом и геометками. Здесь же можно прочитать эссе о местах боевой славы, которые с ноября по январь присылали юные крымчане.
С онлайн-картой можно ознакомиться
Сколько объектов в Крыму отмечено на карте:
- Алушта — 7,
- Армянск — 9,
- Бахчисарай — 26,
- Белогорск — 16,
- Джанкой — 17,
- Евпатория — 8,
- Саки — 33,
- Судак — 3,
- Феодосия — 5,
- Ялта — 11.
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