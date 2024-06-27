Морской кадетский бал состоялся в ялтинском Доме-музее А. П. Чехова

В зале литературной экспозиции ялтинского Дома-музея писателя Антона Чехова состоялся кадетский бал воспитанников Детского морского центра. Юноши в парадной форме и их спутницы в бальных платьях погрузили гостей Белой дачи в эпоху вальсов и кадрилей.

Открыли вечер дебютанты – юнги-первоклассники, которые вместе со своими старшими товарищами исполнили вальс дружбы.

Участники бала продемонстрировали свое мастерство не только в традиционных танцах, таких как вальс, кадриль, полонез, но также исполнили старинный танец XIV века – краковяк. Мероприятие завершилось аплодисментами всех гостей, оставив незабываемые воспоминания о прекрасном Морском кадетском бале, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Фото: Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник

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