Муфтият Крыма посетил Глава Всемирного Конгресса татар

С дружеским визитом Муфтият мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический Муфтият) хаджи Эмирали Аблаева посетил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В рамках визита стороны обсудили вопросы деятельности Муфтията и Конгресса, о сотрудничестве, о реализуемых проектах. Во встрече также принял участие Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым и г. Севастополь Руслан Шаяхметов. Гости посетили Соборную мечеть в Симферополе.

Муфтий мусульман Крыма и Севастополя поблагодарил за визит и уважение к крымским мусульманам.

Связь между Крымом и Татарстаном очень крепкая и имеет долгие исторические корни. Нам нужно продолжать исторические связи, реализовывать проекты по сохранению национальных и традиционных ценностей наших народов, — отмечает Муфтий Крыма.

Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев пригласил Муфтия посетить с ответным визитом Республику Татарстан, а именно Всероссийский форум религиозных деятелей и на праздник «Изге Болгар җыены», который будет проходить в мае 2024 года.

источник: пресс-служба ДУМК