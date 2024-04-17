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Муфтият посетил Глава Всемирного Конгресса татар

Муфтият Крыма посетил Глава Всемирного Конгресса татар

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:35 17.04.2024

С дружеским визитом Муфтият мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический Муфтият) хаджи Эмирали Аблаева посетил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В рамках визита стороны обсудили вопросы деятельности Муфтията и Конгресса, о сотрудничестве, о реализуемых проектах. Во встрече также принял участие Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым и г. Севастополь Руслан Шаяхметов. Гости посетили Соборную мечеть в Симферополе.

Муфтий мусульман Крыма и Севастополя поблагодарил за визит и уважение к крымским мусульманам.

Связь между Крымом и Татарстаном очень крепкая и имеет долгие исторические корни. Нам нужно продолжать исторические связи, реализовывать проекты по сохранению национальных и традиционных ценностей наших народов, — отмечает Муфтий Крыма.

Муфтият Крыма посетил Глава Всемирного Конгресса татар Муфтият Крыма посетил Глава Всемирного Конгресса татар Муфтият Крыма посетил Глава Всемирного Конгресса татар Муфтият Крыма посетил Глава Всемирного Конгресса татар

Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев пригласил Муфтия посетить с ответным визитом Республику Татарстан, а именно Всероссийский форум религиозных деятелей и на праздник «Изге Болгар җыены», который будет проходить в мае 2024 года.

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источник: пресс-служба ДУМК

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