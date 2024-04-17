Муфтият Крыма посетил Глава Всемирного Конгресса татар

С дружеским визитом Муфтият мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический Муфтият) хаджи Эмирали Аблаева посетил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
В рамках визита стороны обсудили вопросы деятельности Муфтията и Конгресса, о сотрудничестве, о реализуемых проектах. Во встрече также принял участие Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым и г. Севастополь Руслан Шаяхметов. Гости посетили Соборную мечеть в Симферополе.
Муфтий мусульман Крыма и Севастополя поблагодарил за визит и уважение к крымским мусульманам.
Связь между Крымом и Татарстаном очень крепкая и имеет долгие исторические корни. Нам нужно продолжать исторические связи, реализовывать проекты по сохранению национальных и традиционных ценностей наших народов, — отмечает Муфтий Крыма.
Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев пригласил Муфтия посетить с ответным визитом Республику Татарстан, а именно Всероссийский форум религиозных деятелей и на праздник «Изге Болгар җыены», который будет проходить в мае 2024 года.
источник: пресс-служба ДУМК
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