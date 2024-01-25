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«Музыкальная сборная России» — в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:31 25.01.2024

Санкт-Петербургский Дом музыки впервые даст концерт в Воронцовском дворце.

26 января в Воронцовском дворце южнобережной Алупки состоится концерт Санкт-Петербургского Дома музыки «Музыкальная сборная России». Как сообщает Туристический портал Крыма, перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов, которые исполнят произведения великих классиков.

«Музыкальная сборная России» – уникальный цикл концертов Санкт-Петербургского Дома музыки, в котором принимают участие молодые российские солисты – лауреаты недавних международных конкурсов, а также российские участники международного конкурса им. П.И.Чайковского.

Проект расширил свою географию и впервые его участники дадут концерт в выставочном зале Библиотечного корпуса Воронцовского дворца в Алупке.

Это будет премьера новой сцены для нашей «Музыкальной сборной» – с новым концертным роялем и романтической атмосферой крымской резиденции генерал-губернатора Новороссии графа Воронцова. Здесь всё дышит вдохновением, неизбежно настигающим каждого гостя, – анонсировали концерт организаторы.

В программе – произведения Теодора Лалье, Вольфганга Амадея Моцарта, Дмитрия Шостаковича, Антонио Паскулли, Мстислава Ростроповича, Сергея Прокофьева и других. Партии исполнят лауреаты международных конкурсов Илья Михайлов (виолончель), Ефим Мясников (гобой), Иван Кощеев (фортепиано).

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Начало концерта – в 18:00. Билеты можно приобрести в кассе дворца. Подробнее о мероприятии – здесь.

«Музыкальная сборная России» - в Крыму

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