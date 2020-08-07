На Байк-Шоу «Крах Вавилона» зрители смогут добраться на бесплатных автобусах

Напомним, Международное XXV Байк-Шоу «Крах Вавилона» стартует 8 августа — здесь.

Для комфорта жителей и гостей Севастополя во время проведения и после окончания мероприятия с 17:00 и до 4 утра 8 и 9 августа будут организованы бесплатные перевозки до горы Гасфорта и обратно автобусами. Место остановки: 5 км Балаклавского шоссе (кафе «Золотое кольцо») и площадь Захарова, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.