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На Байк-Шоу "Крах Вавилона" зрители смогут добраться на бесплатных автобусах
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

На Байк-Шоу «Крах Вавилона» зрители смогут добраться на бесплатных автобусах

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:15 07.08.2020

Напомним, Международное XXV Байк-Шоу «Крах Вавилона» стартует 8 августа — здесь.

Для комфорта жителей и гостей Севастополя во время проведения и после окончания мероприятия с 17:00 и до 4 утра 8 и 9 августа будут организованы бесплатные перевозки до горы Гасфорта и обратно автобусами. Место остановки: 5 км Балаклавского шоссе (кафе «Золотое кольцо») и площадь Захарова, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним также: во время проведения байк-шоу будет ограничено движение транспорта — здесь.

На Байк-Шоу "Крах Вавилона" зрители смогут добраться на бесплатных автобусах

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