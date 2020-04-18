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На что жалуются властям крымчане в нелегкие дни «самоизоляции»
Фото: radiokp.ru

На что жалуются властям крымчане в нелегкие дни «самоизоляции»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:37 18.04.2020

В Совмине Крыма провели мониторинг жалоб и обращений граждан в соцсетях. У властей чаще всего спрашивают о режиме «самоизоляции» и штрафах, о матпомощи и возобновлении работы магазинов, предприятий малого бизнеса. А еще люди активно сообщают об увиденных нарушениях.

В ходе мониторинга крымских групп и аккаунтов в социальных сетях Facebook и «Вконтакте» было выявлено 173 публикации. В частности, крымчане выражают недовольство, что на спортивных площадках и во дворах до сих пор полно граждан, а сотрудников правоохранительных органов, которые следят за соблюдением режима самоизоляции — не наблюдают. Крымские предприниматели выражают обеспокоенность о своем положении в период самоизоляции и отсутствии материальной поддержки. Также жителей Крыма беспокоит социальная поддержка семей с детьми, которые не входят в льготные категории, — рассказал глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Но самая «больная» тема в крымском сегменте соцсетей – «приезжие». Не счесть призывов к Главе РК, властям в целом – «закрыть Крым», «не пускать сюда москвичей». Как ни странно, люди  понимают, что беда – общая.

На что жалуются властям крымчане в нелегкие дни «самоизоляции»

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