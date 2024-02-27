На Фестивальной площади Евпатории – масштабное благоустройство

Фестивальная площадь Евпатории перекопана, но, как говорится, с благими намерениями. Здесь полным ходом идут работы по благоустройству. Напомним, что в 2023 году евпаторийцы определили эту общественную территорию для обновления путем голосования на официальном сайте программы «Формирование комфортной городской среды».

Городские власти обещают: Фестивальная площадь полностью преобразится.

Здесь будут установлены скамейки и теневые навесы, малые архитектурные формы, 17 уличных фонарей и 45 точечных светильников, также рабочие обустроят систему полива растений, пандусы для маломобильных групп населения, туалет, автомобильную парковку, высадят новые зеленые насаждения.

Сейчас специалисты уже завершили демонтаж старой плитки. Кроме того, они готовят основание под обустройство тротуаров, устанавливают бордюрный камень, — сообщили в администрации Евпатории.

Объект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Согласно контракту, завершить работы подрядчик должен не позднее 20 октября 2024 года.