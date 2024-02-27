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На Фестивальной площади Евпатории – масштабное благоустройство

На Фестивальной площади Евпатории – масштабное благоустройство

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:59 27.02.2024

Фестивальная площадь Евпатории перекопана, но, как говорится, с благими намерениями. Здесь полным ходом идут работы по благоустройству. Напомним, что в 2023 году евпаторийцы определили эту общественную территорию для обновления путем голосования на официальном сайте программы «Формирование комфортной городской среды».

На Фестивальной площади Евпатории – масштабное благоустройство

Городские власти обещают: Фестивальная площадь полностью преобразится.

На Фестивальной площади Евпатории – масштабное благоустройство

Здесь будут установлены скамейки и теневые навесы, малые архитектурные формы, 17 уличных фонарей и 45 точечных светильников, также рабочие обустроят систему полива растений, пандусы для маломобильных групп населения, туалет, автомобильную парковку, высадят новые зеленые насаждения.

На Фестивальной площади Евпатории – масштабное благоустройство

Сейчас специалисты уже завершили демонтаж старой плитки. Кроме того, они готовят основание под обустройство тротуаров, устанавливают бордюрный камень, — сообщили в администрации Евпатории.

На Фестивальной площади Евпатории – масштабное благоустройство

Объект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Согласно контракту, завершить работы подрядчик должен не позднее 20 октября 2024 года.

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На Фестивальной площади Евпатории – масштабное благоустройство

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