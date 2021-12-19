На лихачей – нарушителей ПДД скоро найдется управа. Причем уголовная

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для лихачей на дорогах. Законопроект направлен на введение в УК РФ новой статьи 2642, устанавливающей уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения (ПДД) лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами.

Предложенные депутатами Госдумы поправки устанавливают уголовную ответственность за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч либо на величину более 80 км/ч либо за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев объезда препятствия, для тех людей, которые уже были подвергнуты административному наказанию и лишены права управления транспортными средствами за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно, — сообщает пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что диспозиция проектируемой статьи предусматривает исключение в отношении нарушений правил дорожного движения, зафиксированных средствами автоматической фиксации.

Кроме того, в качестве максимального наказания за вышеуказанное деяние предлагается установить лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как отмечают авторы инициативы, статистика свидетельствует о том, что более 40 % водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают правила дорожного движения. Грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10 % водителей.

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