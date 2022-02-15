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На месяц с лишним в Симферополе перекрою улицу Зои Жильцовой

На месяц с лишним в Симферополе перекроют улицу Зои Жильцовой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:37 15.02.2022

Администрация Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств по улице Зои Жильцовой. Причина – не дорожные работы (а они здесь, мягко говоря, напрашиваются и даже запланированы как раз на 2022 год), но восстановительный ремонт сетей водоснабжения. Он продлится… до апреля.

Движение будет ограничено с 7:00 21 февраля до 7:00 31 марта на участке от проспекта Кирова до улицы Шмидта на месте проведения работ.

Департаментом городского хозяйства администрации города совместно с УГИБДД МВД по Республике Крым разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети. Просим с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения, — сообщили в администрации крымской столицы.

На месяц с лишним в Симферополе перекрою улицу Зои Жильцовой

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