На первом этапе трассы «Таврида» начался «большой асфальт»

Дорожники приступили к укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона по левой стороне трассы «Таврида» на участке от автоподхода к Крымскому мосту до поселка Приморский. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Сейчас работы идут за Багеровской транспортной развязкой, дорожники уложили уже более 14 километров третьего слоя на двух полосах левой стороны автодороги. На правой стороне трассы финишный слой покрытия уложен на всем протяжении первого этапа и уже нанесена термопластиковая разметка, — отметил Назаров.

На втором и третьем этапах «Тавриды», это участок от Приморского до Белогорска, третий слой асфальтобетона уложен полностью. На этом участке продолжаются работы на искусственных сооружениях и в полосе отвода, завершается монтаж шумозащитных экранов. На четвёртом этапе, это участок от Белогорска до Симферополя, идёт подготовка под укладку верхнего слоя покрытия на правых полосах автодороги.

Движение по «Тавриде» от Керчи до Симферополя идёт по двум полосам трассы, на которых продолжает действовать ограничение скоростного режима в 60 километров. Запуск машин по четырём полосам от Керчи до Севастополя состоится в этом сентябре. Ввод трассу в эксплуатацию запланирован на декабрь. На сегодняшний день, общая готовность трассы «Таврида» — 87%.

Фото: ФБ, Г.Назаров.