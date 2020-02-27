На пятом этапе трассы «Таврида» укладывают верхний слой асфальтобетона

Как сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров, дорожные строители начали укладку верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на 5-м этапе трассы «Таврида». Речь идет о развязке на Трудовое и Урожайное.

Сейчас работы ведутся на левой стороне основного хода по росту пикетажа, это та половина, по которой транспорт выезжал из Симферополя. Подготовили под укладку и съезд с развязки в сторону Керчи. После того, как работы на этой половине развязки будут закончены, подготовка к укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона начнутся на той половине, по которой сейчас едет транспорт, — отметил Назаров.

Напомним, на этом участке временно изменена схема движения, напоминаем, что утверждённый ГИБДД разворот для движения к селам Трудовое и Урожайное находится на повороте к селу Донское. Дорожники заверяют: изменение в схеме движения на Трудовой развязке — это неприятная, но необходимая для строительства мера.

Фото: страница в Facebook Г.Назарова.