На пляжах Феодосийского залива запретили купание

Авария на канализационном коллекторе.
Администрация Феодосии сообщает о запрете купания на городских пляжах.
Из-за аварии на коллекторе и ремонтно-восстановительных работ в районе устья реки Байбуга, которые проводит ГУП РК «Вода Крыма», временно введено ограничение на купание на пляжах Феодосийского залива. После завершения ремонтно-восстановительных работ и анализа проб воды пляжи будут открыты.
До особого распоряжения просим жителей и гостей города Феодосии воздержаться от купания в море в районе устья реки Байбуги! Приносим свои извинения за причиненные неудобства. Предприятия города работают в штатном режиме, – говорится в сообщении.
Как долго будет устраняться авария на канализационном коллекторе, не сообща6еся. Но местные жители говорят о том, что сама река Байбуга (стекающая в море) уже давно самая настоящая «речка-вонючка», в русло которой круглосуточно сливаются неочищенные стоки.
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