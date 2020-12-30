На портале госуслуг Крыма доступно для предоставления в электронном виде 19 видов услуг

В 2020 году правительством Республики Крым была проведена огромная работа по переводу услуг и контролю качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Так, министерством внутренней политики, информации и связи РК в 2020 году осуществлен комплекс мероприятий по переводу наиболее востребованных 13 государственных и муниципальных услуг в электронный вид. По состоянию на 30 декабря текущего года жители Крыма с использованием портала государственных и муниципальных услуг РК могут получить в электронном виде 19 государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

За 2020 год посредством портала было направлено более 60 000 заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а количество пользователей портала возросло за год с 9 500 пользователей до 78 тыс. пользователей.

В настоящее время доля жителей Республики Крым, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (для доступа на Единый Портал госуслуг и Портал госуслуг Республики Крым), составляет 77,22% от общего числа жителей Республики Крым возрастом от 16 лет или 1 476 715 зарегистрированных крымчан, — отметили в Совмине РК.

Наиболее востребованными государственными услугами в текущем году являются:

— предоставление единовременной выплаты в размере 10000 рублей на каждого ребенка, гражданина Российской Федерации, в возрасте от 16 до 18 лет (при условии рождения ребенка с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно), одному из родителей (усыновителей, опекуну (попечителю): подано 22 317 заявлений;

— назначение и выплата многодетным семьям денежной компенсации затрат на приобретение школьной формы детям, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам по очной форме обучения, расположенных на территории Республики Крым: подано 2978 заявлений;

— запись в дошкольные образовательные организации Республики Крым: подано 2 811 заявлений.

Ознакомиться с полным перечнем государственных и муниципальных услуг, доступных для предоставления в электронном виде на Портале, можно по ссылке .

В свою очередь, Министерство экономического развития Республики Крыма продолжает проводить опрос о качестве оказания государственных и муниципальных услуг. В июне опрос был доработан и оптимизирован.

Данный мониторинг и опрос проводится с начала 2020 года. Это позволило выявлять проблемные места в организациях и оперативно на них реагировать. Например, в администрации Симферополя было задействовано максимальное количество специалистов, чтобы нейтрализовать очередь на прием документов для льготных категорий граждан.

Каждый участник опроса может заполнить несколько анкет по различным видам услуг, прикрепить фотографии, подтверждающие нарушения при оказании услуг. Ресурс по оценке качества оказания республиканских и муниципальных услуг позволяет провести анализ выявленных проблем.

Пройти опрос можно по ссылке .

Фото и материалы: управление информационной политики мининформ РК.