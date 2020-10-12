Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | На портале правительства Республики Крым начал работу сервис «Активный гражданин»

crimeapress_news

На портале правительства Республики Крым начал работу сервис «Активный гражданин»

На портале правительства Республики Крым начал работу сервис «Активный гражданин»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:53 12.10.2020

В рамках развития функционала «Интернет-приемной правительства Республики Крым» министерством внутренней политики, информации и связи РК разработан функционал «Активный гражданин», позволяющий уведомить органы власти о любой проблеме: незакрытом люке, порыве канализации, неработающем лифте, разбитой дороге, водителе-хаме в общественном транспорте и многом другом с приложением фотографий и других материалов.

Данный функционал упрощает процедуру создания обращения, направляет его в соответствующий орган и позволяет отслеживать процесс рассмотрения, а также анализировать перечень проблемных вопросов в городах, городских и сельских поселениях Республики Крым. Все обращения размещаются на интерактивной карте обращений граждан, с помощью которой можно посмотреть ход их рассмотрения (каким органом власти рассматривается, на каком этапе рассмотрение, а также ознакомиться с ответом), — сообщили в республиканском Совмине.

Ранее для того, чтобы написать официальное заявление, гражданину необходимо было прийти домой, составить документ, отправить его почтой. Теперь любой крымчанин может с помощью фото, видео, аудио зафиксировать проблему и направить ее в органы власти. На создание и отправку обращения с помощью данного сервиса уходит не более двух минут.

На портале правительства Республики Крым начал работу сервис «Активный гражданин»

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.