На портале правительства Республики Крым начал работу сервис «Активный гражданин»

В рамках развития функционала «Интернет-приемной правительства Республики Крым» министерством внутренней политики, информации и связи РК разработан функционал «
Данный функционал упрощает процедуру создания обращения, направляет его в соответствующий орган и позволяет отслеживать процесс рассмотрения, а также анализировать перечень проблемных вопросов в городах, городских и сельских поселениях Республики Крым. Все обращения размещаются на интерактивной карте обращений граждан, с помощью которой можно посмотреть ход их рассмотрения (каким органом власти рассматривается, на каком этапе рассмотрение, а также ознакомиться с ответом), — сообщили в республиканском Совмине.
Ранее для того, чтобы написать официальное заявление, гражданину необходимо было прийти домой, составить документ, отправить его почтой. Теперь любой крымчанин может с помощью фото, видео, аудио зафиксировать проблему и направить ее в органы власти. На создание и отправку обращения с помощью данного сервиса уходит не более двух минут.
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