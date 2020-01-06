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На Рождество в Севастополе ограничат движение транспорта
Фото: пресс-служба Севастопольского благочиния

На Рождество в Севастополе ограничат движение транспорта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:45 06.01.2020

В Севастополе ограничат движение транспорта на время Крестного хода в Рождество. Речь идет о временном ограничении движения транспортных средств при проведении Крестного хода 7 января.

Временное ограничение движения всех видов транспортных средств вводится с 11:30 до 13:00 часов 7 января:- пл. Кролевецкого – участок ул. Челюскинцев (от пл. Кролевецкого до ул. Богданова) – участок ул. Богданова (от пересечения с ул. Челюскинцев до пересечения с ул. Приморская); — участок ул. Большая Морская (от ул. Очаковцев до пл. Лазарева) – пл. Лазарева – просп. Нахимова – пл. Нахимова – участок ул. Ленина (от пл. Нахимова до ул. Ленина д. № 9), — говорится в сообщении пресс-службы правительства Севастополя.

Отметим, что Крестный ход пройдет как по Северной стороне города так и в центре Севастополя — от Покровского собора до площади Нахимова, где и состоится торжественное рождественское богослужение.

На Рождество в Севастополе ограничат движение транспорта

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