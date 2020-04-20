На сайте Госдумы появится раздел о мерах господдержки в условиях коронавируса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать на официальном сайте парламента дополнительный раздел, информирующий граждан о государственных мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции

С конца марта Государственной Думой было принято два пакета законов, направленных на реализацию поручений Президента по поддержке граждан и бизнеса. Между тем в соцсетях люди неоднократно обращались с вопросами: как получить положенную им помощь, к кому обращаться?

Планируется, что новый раздел станет агрегатором всей официальной информации о государственных мерах поддержки граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. Также на сайте будут представлены подробные разъяснительные материалы по каждой из принятых мер.