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На сайте Госдумы появится раздел о мерах господдержки в условиях коронавируса

На сайте Госдумы появится раздел о мерах господдержки в условиях коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 20.04.2020

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать на официальном сайте парламента дополнительный раздел, информирующий граждан о государственных мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции

С конца марта Государственной Думой было принято два пакета законов, направленных на реализацию поручений Президента по поддержке граждан и бизнеса. Между тем в соцсетях люди неоднократно обращались с вопросами: как получить положенную им помощь, к кому обращаться?

Планируется, что новый раздел станет агрегатором всей официальной информации о государственных мерах поддержки граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. Также на сайте будут представлены подробные разъяснительные материалы по каждой из принятых мер.

В настоящее время раздел работает в тестовом режиме. Официальный запуск раздела «Меры поддержки в условиях COVID-19» запланирован на 27 апреля.

На сайте Госдумы появится раздел о мерах господдержки в условиях коронавируса

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