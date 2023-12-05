На стенде Севастополя на выставке «Россия» открылась неделя добровольчества и молодёжи

Сегодня, в День добровольца, на Международной выставке-форуме «Россия» стартовала тематическая неделя, посвящённая молодёжи и добровольчеству. Открытие прошло на стенде Севастополя.

Почётное право поднять государственный флаг России на стенде Севастополя было предоставлено севастопольской школьнице Диане Красовской, которая в 2022 году предложила Президенту Владимиру Путину создать всероссийское движение детей и молодёжи. Глава государства предложение поддержал – так появилось «Движение Первых».

В рамках открытия недели добровольчества прошла творческая встреча – гости мероприятия спрашивали Диану о разговоре с Президентом, создании движения, целях на ближайшее будущее и любимых героях Севастополя.

Какой герой Севастополя мне ближе всего? Сложно выбрать, у нас их очень много. Если говорить о настоящем, это, конечно, Антон Шкаплеров, самый известный космонавт Севастополя, он суперклассный. Космонавты вообще суперсмелые, делают что-то невероятное. Я им очень впечатлена. А историческая личность, наверное, Александр Казарский, капитан брига «Меркурий». Матросом Кошкой я тоже восхищаюсь, его подвигом. Он за честь, за достоинство своих товарищей, за своё достоинство. Я очень люблю свой город, люблю его людей. Выбрать кого-то одного очень сложно, — рассказала Диана Красовская.

На открытии новой недели на стенде региона также присутствовали начальник управления по делам молодёжи Севастополя Марина Слонченко, президент Фонда содействия патриотическому воспитанию детей и молодёжи, врио председателя правления региональной общественной организации «Севастопольское Землячество» Лидия Кремлева, а также участники международного форума «Мы вместе» и севастопольцы, которые достигли успехов в общественной деятельности, волонтёрстве, спорте и учёбе.

О том, что ждёт посетителей стенда Севастополя в течение недели молодёжи и добровольчества, рассказала начальник управления по делам молодёжи города.

Сегодня, 5 декабря, в рамках Дня добровольца на выставке «Россия» мы открываем неделю молодёжной политики и добровольчества на нашем стенде. В рамках всей недели мы будем представлять молодёжные проекты, добровольческие проекты, которые реализуются на территории города. Через мастер-классы, через викторины, через образовательные программы мы покажем гостям нашего стенда, что же такое молодёжная политика, вовлечём их в добровольчество и в те проекты, которые реализуются в Городе-Герое Севастополе, — отметила Марина Слонченко.

Добровольческое движение в Севастополе активно развивается. В 2020 году, во время пандемии коронавируса, в городе был создан штаб «Мы вместе – Севастополь». Волонтёры развозили продукты питания и лекарства пожилым людям, находившимся на самоизоляции, помогали медикам. Спустя время штаб стал универсальным центром помощи в любой сложной ситуации, в том числе во время специальной военной операции. Сегодня в региональном общественном добровольческом движении «Мы вместе – Севастополь» состоит около 3 600 волонтёров, из них более 100 человек помогают постоянно.

В 2022 году открыли Ресурсный центр поддержки добровольчества Севастополя, который является членом Ассоциации волонтёрских центров России и занимается комплексным сопровождением волонтёров региона. В 2022 году количество добровольцев составляло более 30 тысяч человек, сейчас – почти 42 тысячи.

О своих социально значимых инициативах в этом году заявили 147 севастопольцев в рамках Международной премии #МЫВМЕСТЕ, 25 из них вышли в полуфинал.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» проходит по поручению Президента Владимира Путина в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Здесь представлены достижения всех регионов страны, федеральных министерств и ведомств, корпораций и общественных организаций. Стенд Севастополя расположен в павильоне № 75 «Россия».

На выставке ежедневно проходит дни регионов — день Севастополя состоится 8 января 2024 года.

Все мероприятия выставки бесплатные. Посетить их можно со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00, понедельник – технический день.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.