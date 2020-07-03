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На территории Севастополя продолжает действовать особый противопожарный режим

На территории Севастополя продолжает действовать особый противопожарный режим

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:36 03.07.2020

Особый противопожарный режим на территории Севастополя установлен с 3 июля на 21 календарный день. Соответствующее решение принято сегодня на заседании регионального правительства под председательством врио губернатора Михаила Развожаева.

Особый режим будет действовать на территориях, включающих в себя Балаклавский район Севастополя, 5 участковых лесничеств, и 25 садоводческих товариществ. С 3 июля продолжает действовать запрет на посещение гражданами лесов, в том числе и на машинах, за исключением организованных мест отдыха, – рассказал ИО директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Кроме того, постановлением установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, запуск пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

На территории Севастополя продолжает действовать особый противопожарный режим

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