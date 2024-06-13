На территории замка Ласточкино гнездо устроили русский бал в стиле ХIХ века

На территории замка Ласточкино гнездо в честь Дня России состоялось выступление реконструкторов исторического бального танца времен Российской империи.

Члены клуба исторического танца «Феерия» (филиала №2 Никитского Центра Культуры МБУК «Ялтинская Централизованная Клубная Система») постарались передать атмосферу русских балов того времени на фоне объекта культурного наследия Федерального значения — знаменитого «Дворца-замка «Ласточкино гнездо».

В мероприятии также приняли участие офицеры, сержанты и солдаты в\ч 6919 Росгвардии, специально приглашенные на празднование Дня России.

Участники бала исполнили полонез, кадриль, русский вальс, бальный марш, русскую кадриль крестом и другие исторические танцы.

Фото: ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»