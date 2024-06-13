Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На территории замка Ласточкино гнездо устроили русский бал в стиле ХIХ века
актуально в республике
На территории замка Ласточкино гнездо устроили русский бал в стиле ХIХ века

На территории замка Ласточкино гнездо устроили русский бал в стиле ХIХ века

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:01 13.06.2024

На территории замка Ласточкино гнездо в честь Дня России состоялось выступление реконструкторов исторического бального танца времен Российской империи.

ГБУ РК "Дворец-замок "Ласточкино гнездо"

Члены клуба исторического танца «Феерия» (филиала №2 Никитского Центра Культуры МБУК «Ялтинская Централизованная Клубная Система») постарались передать атмосферу русских балов того времени на фоне объекта культурного наследия Федерального значения — знаменитого «Дворца-замка «Ласточкино гнездо».

Узнайте больше:  3 из 10 крымчан считают, что отпуск должен длиться четыре недели

ГБУ РК "Дворец-замок "Ласточкино гнездо"

В мероприятии также приняли участие офицеры, сержанты и солдаты в\ч 6919 Росгвардии, специально приглашенные на празднование Дня России.

ГБУ РК "Дворец-замок "Ласточкино гнездо"

Участники бала исполнили полонез, кадриль, русский вальс, бальный марш, русскую кадриль крестом и другие исторические танцы.

ГБУ РК "Дворец-замок "Ласточкино гнездо"

Фото: ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»

 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: культура в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
культура в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.