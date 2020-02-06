Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Трасса "Таврида" | На трассе «Таврида» начался монтаж шумозащитных экранов

crimeapress_news

На трассе «Таврида» начался монтаж шумозащитных экранов

На трассе «Таврида» начался монтаж шумозащитных экранов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Трасса "Таврида" 19:00 06.02.2020

На трассе «Таврида», в районе села Фонтан (Ленинский район) начался монтаж шумозащитных экранов. Об этом сообщил пресс-секретарь СУ АО «ВАД» (подрядчика строительства) Григорий Назаров. По его информации, экраны также монтируются и у села Матросовка Кировского района на 2-м этапе трассы.

Шумозащитные экраны будут установлены в местах, где трасса проходит вблизи населённых пунктов. Они будут защищать людей, проживающих либо работающих там, от звуков транспорта, проезжающего по «Тавриде», — рассказал Назаров.

На трассе «Таврида» начался монтаж шумозащитных экранов

Напомним, что движение по четырём полосам трассы от Керчи до Севастополя будет открыто в сентябре. Ввод автодороги в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года.

На трассе «Таврида» начался монтаж шумозащитных экранов

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.