На трассе «Таврида» начался монтаж шумозащитных экранов

На трассе «Таврида», в районе села Фонтан (Ленинский район) начался монтаж шумозащитных экранов. Об этом сообщил пресс-секретарь СУ АО «ВАД» (подрядчика строительства) Григорий Назаров. По его информации, экраны также монтируются и у села Матросовка Кировского района на 2-м этапе трассы.

Шумозащитные экраны будут установлены в местах, где трасса проходит вблизи населённых пунктов. Они будут защищать людей, проживающих либо работающих там, от звуков транспорта, проезжающего по «Тавриде», — рассказал Назаров.

Напомним, что движение по четырём полосам трассы от Керчи до Севастополя будет открыто в сентябре. Ввод автодороги в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года.