На трассе «Таврида» просел асфальт

На трассе «Таврида», в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района просел асфальт. Как отмечают
В компании АО «ВАД», которая занималась строительством трассы, рассказали, что причиной дефекта трассы стала авария на водоводе.
ГУП РК «Вода Крыма» в течение 6 дней не устраняли масштабную аварию, когда поток воды под напором буквально вымывал земполотно из дороги-дублера и части Тавриды», — заявил корреспонденту «Вести Крым» представитель компании Григорий Назаров.
В ГУП РК «Вода Крыма» факт аварии признали. Но что-то не сходится по числам и… по виновным.
В районе села Приятное Свидание 2 марта произошёл прорыв трубы. Тогда водой залило проезжую часть трассы «Таврида». Об этом корреспонденту «Вести Крым» сообщил начальник цеха водоснабжения и водоотведения села Чистенькое Руслан Умаров.
Причина неизвестна. Говорят, что это заводской брак. Отломалась отводящая труба, которая шла на колодец, — уточнил Умаров.
По его словам, устранением аварии занимались подрядчики, пока действовали гарантийные условия. «Вода Крыма» к ремонту отношения не имеет.
Пока идет поиск виновных, просевший участок трассы может стать причиной ДТП.
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