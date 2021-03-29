На трассе «Таврида» просел асфальт

На трассе «Таврида», в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района просел асфальт. Как отмечают «Вести-Крым» , провал длиной 5 и шириной 3 метра начал образовываться около месяца назад, когда на полуостров обрушились дожди и снег. Постоянно проезжающие по трассе большегрузы усугубили ситуацию.

В компании АО «ВАД», которая занималась строительством трассы, рассказали, что причиной дефекта трассы стала авария на водоводе.

ГУП РК «Вода Крыма» в течение 6 дней не устраняли масштабную аварию, когда поток воды под напором буквально вымывал земполотно из дороги-дублера и части Тавриды», — заявил корреспонденту «Вести Крым» представитель компании Григорий Назаров.

В ГУП РК «Вода Крыма» факт аварии признали. Но что-то не сходится по числам и… по виновным.

В районе села Приятное Свидание 2 марта произошёл прорыв трубы. Тогда водой залило проезжую часть трассы «Таврида». Об этом корреспонденту «Вести Крым» сообщил начальник цеха водоснабжения и водоотведения села Чистенькое Руслан Умаров.

Причина неизвестна. Говорят, что это заводской брак. Отломалась отводящая труба, которая шла на колодец, — уточнил Умаров.

По его словам, устранением аварии занимались подрядчики, пока действовали гарантийные условия. «Вода Крыма» к ремонту отношения не имеет.

Пока идет поиск виновных, просевший участок трассы может стать причиной ДТП.