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На трассе «Таврида» укладывают третий1 слой асфальтобетона

На трассе «Таврида» укладывают третий слой асфальтобетона

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:49 05.06.2020

Дорожники АО «ВАД» закончивают укладку третьего слоя асфальтобетона на первом этапе трассы «Таврида», это участок от Керчи до поселка Приморский. Его протяженность составляет 70,8 километров. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

На участке от Керчи до Симферополя верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен уже на 155 километрах трассы. На следующей неделе мы перейдём на четвёртый этап, это участок от Белогорска до столицы, — отметил он.

На трассе «Таврида» укладывают третий1 слой асфальтобетона

На пятом и шестом этапах, это обход Симферополя и Бахчисарайский район, продолжаются работы по укладке нижних слоев, верхний слой покрытия будет уложен на всем протяжении трассы к сентябрю. Движение транспорта от Керчи до Севастополя по четырем полосам трассы «Таврида» будет открыто уже через четыре месяца.

На трассе «Таврида» укладывают третий1 слой асфальтобетона

Фото: страница Г.Назарова в Facebook.

На трассе «Таврида» укладывают третий слой асфальтобетона

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