На трассе «Таврида» укладывают третий слой асфальтобетона

Дорожники АО «ВАД» закончивают укладку третьего слоя асфальтобетона на первом этапе трассы «Таврида», это участок от Керчи до поселка Приморский. Его протяженность составляет 70,8 километров. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

На участке от Керчи до Симферополя верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен уже на 155 километрах трассы. На следующей неделе мы перейдём на четвёртый этап, это участок от Белогорска до столицы, — отметил он.

На пятом и шестом этапах, это обход Симферополя и Бахчисарайский район, продолжаются работы по укладке нижних слоев, верхний слой покрытия будет уложен на всем протяжении трассы к сентябрю. Движение транспорта от Керчи до Севастополя по четырем полосам трассы «Таврида» будет открыто уже через четыре месяца.

Фото: страница Г.Назарова в Facebook.